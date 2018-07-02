الامير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض يكرم الشركات والمؤسسات الداعمة لاحتفالات عيد الفطر بمدينة الرياض والتي نظمتها

سعيد العجل(صدى):

وأكد سموه أهمية القطاع الخاص ودوره الفعال في تعزيز المنظومة الاجتماعية.

‏وبين سموه أن الرياض تشهد حراكا بارزا في مجال الاحتفالات والمناسبات العامة في ظل التوجيه والدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح .

‏حضر التكريم معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ومسؤولي الأمانة.