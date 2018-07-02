لماذا رفض عصام الحضري ” الأهرام “
كشف وكيل أعمال حارس المرمى المصري عصام الحضري، عن السبب وراء رفض ” الحضري ” التعاقد مع نادي الأهرام، مفضلًا التعاقد مع الإسماعيلي.
وقال محمد شيحة، في تصريحات إذاعية، إن الحارس فضَّل الانضمام إلى الإسماعيلي نظرًا لشعبية النادي التي يتمتع بها في مصر.
وأوضح أنه لم يعتزل اللعب دولياً، بل سينتظر الانضمام للمنتخب في أي وقت وفقاً لرؤية الجهاز الفني الذي سيتولى المسئولية خلال الفترة المقبلة.
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فهد[ عدد التعليقات: 1096 ] نشر منذ 8 ساعات
بالتوفيق يا احسن حارس مرمى في مصر
tawaq[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 7 ساعات
ههههههههههه انت تصدق ان فريق ناشيء يطلب احد الفراعنه يمثلون فريقهم ممكن يموت بمباراة