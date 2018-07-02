بعد أن نشرها وزير الصحة.. مواطنون يرفضون إحصائية عن نسبة الرضا على الخدمات
أعرب بعض المواطنين عن رفضهم لإحصائية تبين نسبة الرضا على خدمات الصحة، والتي نشرها وزير الصحة توفيق الربيعة، حيث رفض أغلبهم هذا الاستطلاع مشيرين إلى أنه لم يتم بناء على تصويت حقيقي.
ويبدوا أن الوزير لم يتوقع رد الفعل المعاكس للأستطلاع، حيث علق على الإحصائية واعدًا أن تعمل الوزارة على رفع مستوى رضا المواطنين والمقيمين.
ورصدت صدى تعليقات بعض المواطنين على الإحصائية وهي :
قال أحدهم : معالي الوزير ماهي معايير وادوات هذا القياس، الناس لم ترى ولم تشارك، وانكان هنالك رابط لذلك، نامل تزويد المواطنين به، الصحه لا تستحق مستوى ٥٠%.
وأضاف آخر : شرايح تحليل السكر لم تعد موجودة ومرضى السكر ارهقهم شراؤها ماديا ونفسيا.
وتابع آخر : اتمنى انك تشوف بعينك محافظه حفر الباطن وتعامل الموظفين مع المراجعين، في حين قال آخر : احترامي للوزيرقد تكون الارقام مبنيه ع حسابات قدمت لمعاليكم وهميه، نرجوا منكم النزول للميدان وان كان تم ذلك، ننتظر منكم زياره سريه لجميع فئات المستشفيات.
فيصل[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 8 ساعات
نحن ما راضيين على اداء الوزارة وبيكفي الحوادث اللي بنشوفها كل يوم والاخر
نوير[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 8 ساعات
اذا بدك تشوف نبيك تنزل إلى ارض الواقع وتشوف بنفسك في كل مكان
عبدالرحمن سراج منشي[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 8 ساعات
يا معالي وزير الصحة توفيق الربيع هناك نقص في الادوية وشرايط تحليل السكر في مستشفى النور بمكة كما ان قراركم الاخير بحجز موعد لمراجعة مراكز الرعاية الصحية قرار غير صائب حيث معظم المراجعين ليس لديهم اجهزة الجوال الذكية وخاصة كبار السن والارامل ومن يسكنون القرى , لذا اصبحت المراكز الصحية خالية من المراجعين ومعظم العاملين عاطلين بسبب القرار غير المدروس نرجو اعادة النظر في القرار وجعل حجز المواعيد داخل المركز وماذا عن الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير ؟ يا معالي الوزير قم بجولة لملاحظة سلبيات القرار وفقك الله .