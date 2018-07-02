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الأهلي يعلن عن برنامجه التحضيري للموسم القادم

الأهلي يعلن عن برنامجه التحضيري للموسم القادم
طلال الغامدي(صدى):

أعلن النادي الأهلي، اليوم الإثنين، عن البرنامج التحضيري للموسم الجديد للفريق الكروي، ونشر الحساب الرسمي للنادي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” إنفوجراف يتضمن الأتي ” انطلاقة التدريبات بجدة فى شهر 9 يوليو، ثم المغادرة إلى النمسا للدخول في المعسكر الإعدادي في 15 يوليو ” .

وشمل ” الإنفوجراف ” ، أيضًا العودة إلى جدة في 7 أغسطس القادم، ثم المغادرة إلى تبوك للمشاركة في دورة تبوك الودية الدولية في 10 أغسطس.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1096 ] نشر منذ 8 ساعات

بالتوفيق للفريق

[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 8 ساعات

ان شاء الله يكون الفوز والتوفيق خليفكم

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