الأهلي يعلن عن برنامجه التحضيري للموسم القادم

طلال الغامدي(صدى):

أعلن النادي الأهلي، اليوم الإثنين، عن البرنامج التحضيري للموسم الجديد للفريق الكروي، ونشر الحساب الرسمي للنادي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” إنفوجراف يتضمن الأتي ” انطلاقة التدريبات بجدة فى شهر 9 يوليو، ثم المغادرة إلى النمسا للدخول في المعسكر الإعدادي في 15 يوليو ” .

وشمل ” الإنفوجراف ” ، أيضًا العودة إلى جدة في 7 أغسطس القادم، ثم المغادرة إلى تبوك للمشاركة في دورة تبوك الودية الدولية في 10 أغسطس.