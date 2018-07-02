الأهلي يعلن عن برنامجه التحضيري للموسم القادم
أعلن النادي الأهلي، اليوم الإثنين، عن البرنامج التحضيري للموسم الجديد للفريق الكروي، ونشر الحساب الرسمي للنادي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” إنفوجراف يتضمن الأتي ” انطلاقة التدريبات بجدة فى شهر 9 يوليو، ثم المغادرة إلى النمسا للدخول في المعسكر الإعدادي في 15 يوليو ” .
وشمل ” الإنفوجراف ” ، أيضًا العودة إلى جدة في 7 أغسطس القادم، ثم المغادرة إلى تبوك للمشاركة في دورة تبوك الودية الدولية في 10 أغسطس.
فهد[ عدد التعليقات: 1096 ] نشر منذ 8 ساعات
بالتوفيق للفريق
ابو طيف[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 8 ساعات
ان شاء الله يكون الفوز والتوفيق خليفكم