بالفيديو.. لحظة إصابة امرأة بسكتة قلبية أثناء نزولها على السلم

بكين(صدى):

أصيبت امرأة صينية بسكتة قلبية أثناء نزولها على السلم الكهربائي .

أظهر مقطع فيديو متداول ، المرأة وهي تنزل على السلم الكهربائي، وفجأة أصيب بسكته قلبية وسقطت على الدرج، حيث هرع رجال الأمن والمواطنون لحملها وتقديم الإسعافات الأولية لها لإنقاذها.

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