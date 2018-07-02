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بالفيديو.. لحظة إصابة امرأة بسكتة قلبية أثناء نزولها على السلم

بالفيديو.. لحظة إصابة امرأة بسكتة قلبية أثناء نزولها على السلم
بكين(صدى):

أصيبت امرأة صينية بسكتة قلبية أثناء نزولها على السلم الكهربائي .

أظهر مقطع فيديو متداول ، المرأة وهي تنزل على السلم الكهربائي، وفجأة أصيب بسكته قلبية وسقطت على الدرج، حيث هرع رجال الأمن والمواطنون لحملها وتقديم الإسعافات الأولية لها لإنقاذها.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2782 ] نشر منذ 41 دقيقة

صرع ولا قلبية

ارسو ع بر

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