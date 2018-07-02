بالفيديو.. لحظة إصابة امرأة بسكتة قلبية أثناء نزولها على السلم
أصيبت امرأة صينية بسكتة قلبية أثناء نزولها على السلم الكهربائي .
أظهر مقطع فيديو متداول ، المرأة وهي تنزل على السلم الكهربائي، وفجأة أصيب بسكته قلبية وسقطت على الدرج، حيث هرع رجال الأمن والمواطنون لحملها وتقديم الإسعافات الأولية لها لإنقاذها.
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ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1860 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
qlq[ عدد التعليقات: 2782 ] نشر منذ 41 دقيقة
صرع ولا قلبية
ارسو ع بر