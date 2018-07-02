الليغا يغازل سالم الدوسري

ماجد محمد(صدى):

نشر الحساب الرسمي للدوري الإسباني ” الليغا ” صورة تجمع اللاعبين في الدوري الذي سجلوا في مونديال 2018 المقام في روسيا حاليا.

وجاء اللاعب سالم الدوسري نجم الأخضر من بين قائمة اللاعبين الذي سجلوا بالمونديال بجانب ميسي ورونالدو ولوكا وعدد من نجوم الدوري الإسباني.

يجدر الإشارة إلى أن سالم الدوسري انتهت فترة إعارته إلى فياريال الإسباني بشكل رسمي قبل المونديال، ولكن حرص الحساب الرسمي على إدراج اسم اللاعب عقب تقديمه أداء متميز بالمونديال رغم خروج الأخضر من دور المجموعات.

وسجل ” الدوسري ” هدف الفوز على المنتخب المصري في مباراتهما الأخيرة في إطار دور المجموعات بالمونديال.