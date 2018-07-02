محلات ومطاعم مخالفة بالشقيق تلقى مصيرها المحتوم

تركي السالم(صدى):

لقت عدد من المحلات التجارية والمطاعم المخالفة لشروط الصحة العامة في محافظة الشقيق بجازان، مصيرها بالإغلاق، بالإضافة إلى مصادرة أدوات طهي غير صحية.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” الرقابة الصحية ببلدية الشقيق بمنطقة جازان تنفذ حملة شاملة ضمن برنامج غذاؤكم أمانة على عدد من المحلات التجاريه والمطاعم ، وتغلق المحلات التي تجاوزت شروط الصحة العامة وتصادر العديد من الأدوات المستخدمة للطهي الغير صحية وتطبق بحقهم لائحة اللوائح والجزاءات البلدية ” .