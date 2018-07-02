شيفروليه سيلفرادو 2019 تأتي في اصدار جديد LT أرخص يبدأ من 29.795 ألف دولار

متابعات(صدى):

لا تعتبر شيفروليه سيلفرادو الجديدة أكبر فقط في الحجم ولكنها اكثر كفاءة وبتصميم جديد كما أنها أرخص في السعرة كذلك, حيث قدمت الشركة في نسخة 2019 طراز قياسي جديد بسعر 29.745 ألف دولار باسم LT Crew Cab وتعتبر سيلفرادو أرخص بذلك بواقع 700 دولار عن أقل طراز في الموديل السابق منها.

وبالاعتماد على الاصدار, فسيلفرادو تأتي بست منظومات دفع مختلفة تبدأ من محرك V6 سعة 4.3 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات كما يوجد محرك 3 لتر تيربوديزل وناقل حركة أوتوماتيك من 10 سرعات كما توجد محركات V8 مختلفة. وتأتي نسخ Work Truck, Custom, وCustom Trail Boss بصورة قياسية بمحرك V6 سعة 4.3 لتر ، اما المحرك V8 سعة 5.3 لتر فيتوفر في الاصدارات الثلاثة السابقة كذلك.

اما نسخ LT وRST فياتيان بمحرك 2.7 لتر رباعي الاسطوانات بشاحن توربيني بقوة 310 حصان وعزم دوران 472 نيوتن متر مع محرك V8 سعة 5.3 لتر. أما نسخة LT Trailboss أو LTZ ، فيأتيان بمحرك V8 سعة 5.3 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات بصورة قياسية . أما نسخة High Count فتستخدم محرك V8 سعة 6.2 لتر وناقل حركة أوتوماتيك من 10 سرعات بقوة 420 حصان وعزم دوران 623 حصان .