بعد اختتام مهرجان ” موازين ” ..فنانة مغربية لـ أحلام : لا ننتظر منك صدقة وتبرعًا

أماني الغامدي(صدى):

وجهت الممثلة المغربية أمينة العلي، رسالة للمطربة الإماراتية أحلام، بعد اختتام فعاليات مهرجان ” موازين ” إيقاعات العالم، المقامة بالعاصمة المغربية الرباط.

وقالت الفنانة العلي عبر حسابها الرسمي على موقه التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” : لما يطفو النور على الجمهور معناها إنو الجمهور قليل، لماذا يا أحلام؟ طبعًا مانتي بأحسن من القيصر كاظم الساهر، واللي هو القيصر مع حفظ الألقاب، لكن الشعب المغربي عاق وفاق، مقاطعون ننتظركم السنة الجاية.

وأضافت المغربية عبر ” تويتر ” : لا ننتظر منك صدقة وتبرعًا من أموال الشعب المغربي، وسحقًا للذباب الإلكتروني، تحياتي لك حلومة، وهذا لا يعني أني أبدًا أكرهك، أتمنى لك التوفيق دائمًا، لكن أنا مبسوطة وسعيدة بوعي الجماهير المغاربية.

ويذكر أن الفنانة أحلام تبرعت بأجرها كاملًا في حفل ” موازين ” لصالح جمعية خيرية مغربية.