تمارين يومية لشد عضلات العنق المترهلة
بغية إعادة الليونة إلى بشرة العنق ومكافحة الترهل، يجبُ عليكِ سيدتي القيام بسلسلة من التمارين الرياضية التي تعمل على تشغيل أربطة عضلات العنق في الطول والعرض.
التمرين الأول: افتحي الفم واسحبي الفك السفلي حتى تمدد الأوتار، ثم طبقي الفم. كرري العملية 10 مرات لمدة 10 ثوان.
التمرين الثاني: ارفعي الوجه إلى السقف لتمتد عضلات العنق والفك السفلي. اثبتي في هذه الوضعية 5 ثوان، كرري العملية 15 مرة.
ولتحقيق نتائج سريعة و دائمة، مارسي التمارين كل صباح لمدة 10 متتالية. بعد مضي فترة العشرة ايام، يمكنك ممارسة التمارين مرتين في الاسبوع للمحافظة على قوة العضلات.
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