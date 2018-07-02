تمارين يومية لشد عضلات العنق المترهلة

متابعات(صدى):

بغية إعادة الليونة إلى بشرة العنق ومكافحة الترهل، يجبُ عليكِ سيدتي القيام بسلسلة من التمارين الرياضية التي تعمل على تشغيل أربطة عضلات العنق في الطول والعرض.

التمرين الأول: افتحي الفم واسحبي الفك السفلي حتى تمدد الأوتار، ثم طبقي الفم. كرري العملية 10 مرات لمدة 10 ثوان.

التمرين الثاني: ارفعي الوجه إلى السقف لتمتد عضلات العنق والفك السفلي. اثبتي في هذه الوضعية 5 ثوان، كرري العملية 15 مرة.

ولتحقيق نتائج سريعة و دائمة، مارسي التمارين كل صباح لمدة 10 متتالية. بعد مضي فترة العشرة ايام، يمكنك ممارسة التمارين مرتين في الاسبوع للمحافظة على قوة العضلات.