بالفيديو.. الشيخ خالد المصلح يحدد موعد دفع مؤخر الصداق

سالم المطيري(صدى):

أوضح الشيخ خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، أن الأصل في الصداق أن يكون مقدمًا وهو ما كان يفعل الصحابة عليهم السلام، ولم يكن مشهور عندهم التأخير.

وأضاف خلال برنامج ” يستفونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، أنه شاع بين الناس أن يتم تأخير جزء من المهر ولم يحرمه أي من أهل العلم، مؤكدًا أنه إذا كان تم تأخيره إلى أجل محدد فيجب الوفاء به إلى الأجل.

وأشار إلى أنه إذا لم يتم تأخيره بأجل محدد، فيجب سداده في حالتي الطلاق أو موت الزوج.