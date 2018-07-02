” النمر ” : من يستخدم أدوية تمنع التعرق معرض لضربة الشمس

عادل الحربي (صدى):

كشف استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، اليوم الأثنين، عن وجود حالات خاصة يتعرض فيها بعض الأشخاص إلى ضربة الشمس.

وقال ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” هؤلاء انتبهوا عليهم في الصيف من ضربة الشمس: فوق سن الخمسين مريض القلب/السكري من يستخدم ادوية تمنع التعرق: النفسيه/البروستات/مدرات البول ” .

ولفت إلى أعراض الضربة الشمسية قائلًا : ” ضربة الشمس ” الجلطة الحرارية ” = حرارة الجسم الداخلية فوق 40 + يتغير مستوى الوعي (إغماء،دوخة،عدم قدره على التركيز،تشنج،وفاة) ” .