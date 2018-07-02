لاعبات ومحكمات سعوديات لأول مرة ببطولة الشطرنج

ماجد محمد(صدى):

أختتمت منافسات بطولة المملكة للشطرنج، اليوم الإثنين، في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأوليمبي بمدينة الرياض، بمشاركة لاعبات ومحكمات سعوديات لأول مرة في تاريخ البطولة.

وسيتوج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج ” قصي بن عبدالعزيز الفواز ” أبطال المملكة، والمؤهلين لتمثيل المنتخب السعودي في أوليمبياد جورجيا العام الحالي، كأول منتخب سعودي رسمي يمثل الوطن في محفل خارجي.

الجدير بالذكر أن البطولة شهدت إثارة ومنافسة قوية بين اللاعبين واللاعبات في بطولة المملكة، حيث أقيمت 150 مواجهة على مدى 5 أيام، وسط حضور إعلامي كبير تابع منافسات البطولة.