الإمارات توضح ملابسات الإساءة لمواطنيها في جورجيا

ابو ظبي(صدى):

كشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، عن حقيقة المعاملة السيئة التي تعرَّض لها مواطنوها في جمهورية جورجيا، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي حالات لإجبار المواطنين على العودة للدولة من مطارات أو منافذ جورجيا.

وأوضحت الوزارة، أن المعلومات تشير إلى أن الحالات التي تم إرجاعها تعود في مجملها لبعض الجنسيات الأجنبية المقيمة في الدولة والمرافقة لمواطنين.

يأتي هذا التوضيح بعد متابعة الدولة لما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول معلومات بتعرض عدد من المواطنين لسوء المعاملة في مطارات جورجيا وإجبارهم على الرجوع.

وناشدت الخارجية الإماراتية، مواطنيها بالتأكد من صلاحية تأشيراتهم وأوراقهم الثبوتية قبل السفر إلى جمهورية جورجيا أو غيرها من الدول.