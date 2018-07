بالفيديو.. مباني تذوب من شدة الحر في اسكتلندا

شهدت اسكتلندا ، اجتياح درجات حرارة قياسية ، إذ وصلت إلى 32 درجة مئوية، وهو رقم قياسي كأكثر يوم حار شهدته اسكتلندا خلال الـ23 عاماً الماضية .

وقد تبدو هذه الحرارة غير محتملة بالنسبة للبشر والحيوانات، لكن يبدو أن المباني نفسها لم يعد بمقدورها الصمود أمام هذه الحرارة. إذ لاحظ السكان أن غشاء مركز غلاسكو للعلوم قد فقد القدرة على البقاء أمام الحرارة، وبدأ في الذوبان حرفياً.

حيث بدا مقطع فيديو يرصد ارتفاع درجة الحرارة باسكتلندا وكأنه جزء من فيلم رعب أو خيال علمي، وهو ما جعل الحدث يلفت انتباه مواقع التواصل الاجتماعي.

ولحسن الحظ، لا يبدو أن هناك أي خطر يهدد بانهيار المبنى.

وقالت شارون ليونز من مركز غلاسكو للعلوم في تصريحات إعلامية ، أن الغشاء العازل في سطحنا يذوب حرفياً، هيكل السقف يبدو سليماً تماماً، ولكننا نلاحظ القليل من اللون الأسود على السطح. عندما نعود إلى المناخ المعتدل في غلاسكو سنقوم بتنظيفه .

Even buildings are sweating in this heat! 💦 pic.twitter.com/hJ7cs14Efd

— BBC Scotland (@BBCScotland) June 28, 2018