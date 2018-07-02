وظائف شاغرة في تكامل السياحي بالمدينة المنورة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “ تكامل ” ، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عدد من الوظائف الشاغرة، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في قطاعات السياحة والفندقة بفروع الشركات المتعاقدة مع المركز “ حفاوة للوحدات السكنية – شركة محجوب ” ، في منطقة المدينة المنورة.

وأوضح المركز أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: حارس أمن عدد 3 وظائف، مدير مالي، موظف استقبال في فندق عدد 3 وظائف.

وقال المركز إنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 يوليو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أغسطس 2018م.

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