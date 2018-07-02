مدرب المكسيك: التحكيم كان متحيز للغاية

نواف السالم(صدى):

علق ” خوان كارلوس أوسوريو ” ، مدرب منتخب المكسيك، اليوم الإثنين، على هزيمة المنتخب في مباراة اليوم أمام نظيره البرازيلي بهدفين مقابل لاشيء، قائلًا: ” إنه لأمر مخز أن تضيع الكثير من الوقت مع لاعب واحد، والتحكيم كان متحيز للغاية ” .

وأضاف ” أوسوريو ” قائلًا : ” لا نملك لاعبين بنفس كفاءة وجودة البرازيل، لكننا بذلنا كل ما في وسعنا ونجحنا في اللعب بأسلوبنا، ومن الواضح أننا ما زلنا بحاجة للتطور، وأنا متأكد أن القادم سيكون أفضل ” .

هذا وقد تأهل منتخب البرازيل للدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم روسيا 2018، على حساب المكسيك بعد فوز السيليساو بهدفين نظيفين.