مدرب المكسيك: التحكيم كان متحيز للغاية
علق ” خوان كارلوس أوسوريو ” ، مدرب منتخب المكسيك، اليوم الإثنين، على هزيمة المنتخب في مباراة اليوم أمام نظيره البرازيلي بهدفين مقابل لاشيء، قائلًا: ” إنه لأمر مخز أن تضيع الكثير من الوقت مع لاعب واحد، والتحكيم كان متحيز للغاية ” .
وأضاف ” أوسوريو ” قائلًا : ” لا نملك لاعبين بنفس كفاءة وجودة البرازيل، لكننا بذلنا كل ما في وسعنا ونجحنا في اللعب بأسلوبنا، ومن الواضح أننا ما زلنا بحاجة للتطور، وأنا متأكد أن القادم سيكون أفضل ” .
هذا وقد تأهل منتخب البرازيل للدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم روسيا 2018، على حساب المكسيك بعد فوز السيليساو بهدفين نظيفين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49724 ] نشر منذ 37 دقيقة
طيب ,,