أنباء عن إغلاق مكتب اتصالات البجادية.. والسكان يرفضون

علي القحطاني (صدى):

تداولت أنباء عن إغلاق مكتب اتصالات مدينة البجادية الواقعة في محافظة الدوادمي بالرياض، ما أثار حفيظة المواطنين لما له من تأثير سلبي على سكان المدينة بحسب وصفهم.

وقال مواطن في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” إن تم إغلاقه فعلى جميع سكان البجادية وماجاورها تغيير شرائح اتصالاتهم لشركة مشغله أخرى حتى يتم احترام أهل البلد ” .

وأشار آخر : ” معالي محافظ هيئة الاتصالات إغلاق اتصالات البجادية يلحق الضرر بأهالي البجادية والمراكز والقرى التابعة لها ” .

فيما عبَّر أحد سكان المدينة عن اعتراضه قائلًا : ” نحن نحتاج المكتب فأقرب مكتب الأن بعد اقفاله يبعد عنا ٨٠ كيلو.. اذا تبي تراجع فلازم تروح ٨٠ كيلو.. اذا بطلع بدل فاقد لازم ٨٠ كيلو.. تبي تطلع شريحه ٨٠ كيلو.. براجع بالديسل او الواي فاي ٨٠ كيلو ” .

وأضاف : ” والله اكبر خطأ اغلاق مكتب الاتصالات العملاء فوق ٣٠٠٠٠٠ عميل والموضفين ٣ وقايمين علي عملهم علي اكمل وجه كنا نبي زياده موظفين الحين ماعاد نبي غيرهم ” .

وتابع أحد المواطنين : ” بعد ٤٠ عاما من الخدمة المميزة وبشكل فجائي إغلاق المكتب دون ايجاد البديل لنا امل في محافظ الاتصالات بإعادة فتحه ” .