وظيفة شاغرة بشركة نجم والتقديم إلكترونيا

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة نجم لخدمات التأمين، وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، بمسمى ” محلل تدريب ” ، للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وقالت الشركة إنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

ويمكن للراغبين في التقدم الدخول عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــــا.

حيث يستمر التقديم بدءًا من تاريخ 2 يوليو 2018م، حتى تاريخ 2 أغسطس 2018م.