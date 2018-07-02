الخلافات تدفع زوجة للانتحار أثناء جلسة صلح مع زوجها
فضلت سيدة مصرية، الانتحار بتناول كمية من المبيد الحشري، على أن تكمل حياتها مع زوجها الذي دائمًا ما يوجد خلافات بينهما.
وتفصيلًا، كشفت تحريات المباحث أن مشاجرة نشبت بين المجني عليها وزوجها، وتدخل عمها للصلح بينهما، إلا أنه أثناء جلسة الصلح نشبت مشادة كلامية مع زوجها مجدداً.
وقالت تحريات المباحث، إن الزوجة غافلت عمها وزوجها، وتناولت كمية من المبيد الحشري، لتنقل إلى المستشفى وتلفظ أنفاسها الأخيرة أثناء تلقيها العلاج.
وأمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما طلبت استدعاء الزوج وعم المجنى عليها للاستماع لأقوالهما، وطلبت تحريات المباحث.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30323 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحرمه مابيه
فقع مرارتها
بهذل وطين بعيشة أهلها
غصب ترجعونها له😡
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49724 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
منى[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان عيش تسمع البلاوي
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2471 ] نشر منذ 2 ساعتين
ضعف الوازع الديني 🔴
qlq[ عدد التعليقات: 2772 ] نشر منذ 2 ساعتين
من القهر ماقتل
qlq[ عدد التعليقات: 2772 ] نشر منذ 2 ساعتين
من القهر ماقتل
يارا[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
والله ان قهر الزوج اقوى انواع القهر على الزوجه وبعض الازواج يستغلون سكوت الزوجه وطييتها حسبي الله في كل ظالم …
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9425 ] نشر منذ 46 دقيقة
الله المستعان صدقتي يارا👍👍