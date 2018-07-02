الخلافات تدفع زوجة للانتحار أثناء جلسة صلح مع زوجها

القاهرة(صدى):

فضلت سيدة مصرية، الانتحار بتناول كمية من المبيد الحشري، على أن تكمل حياتها مع زوجها الذي دائمًا ما يوجد خلافات بينهما.

وتفصيلًا، كشفت تحريات المباحث أن مشاجرة نشبت بين المجني عليها وزوجها، وتدخل عمها للصلح بينهما، إلا أنه أثناء جلسة الصلح نشبت مشادة كلامية مع زوجها مجدداً.

وقالت تحريات المباحث، إن الزوجة غافلت عمها وزوجها، وتناولت كمية من المبيد الحشري، لتنقل إلى المستشفى وتلفظ أنفاسها الأخيرة أثناء تلقيها العلاج.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما طلبت استدعاء الزوج وعم المجنى عليها للاستماع لأقوالهما، وطلبت تحريات المباحث.