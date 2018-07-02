بالفيديو.. صديق الفنان سلطان العلي يؤكد: مشروب الطاقة سبب مرضه
قام عدد من أصدقاء الفنان الكويتي سلطان طارق العلي، بزيارته عقب نجاته من غيبوبة تعرض لها الأيام الماضية .
وظهر أحد أصدقاء ” العلي ” في فيديو معه أثناء تواجده في المستشفى،؛ حيث طمأن الجمهورعلى صحته، مؤكدًا أنه حذّر سلطان سابقًا من تناول مشروبات الطاقة التي كانت سببًا في وعكته الصحية، قائلًا: ” كم مرة قلتلك لا تشرب من هذا ” .
وفي السياق ذاته في وقت سابق أكد طارق العلي والد سلطان على أن مشروب الطاقة ليس وحده السبب: ” مشروب الطاقة لم يكن هو السبب الوحيد لتراجع صحته، إذ إن سلطان جسمه تعب في السابق بسبب نوعية طعامه، مع شربه الزائد لهذه المشروبات، فتعرض لما هو عليه الآن ” .
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فيصل[ عدد التعليقات: 603 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله قلتها احسن ها المشروبات
نوير[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله ع ااسلامة
abdul[ عدد التعليقات: 1378 ] نشر منذ 2 ساعتين
” بالفيديو.. صديق الفنان سلطان العلي يؤكد: مشروب الطاقة سبب مرضه “.
الله يهديك يا صديق الفنان. بالامس نتصايح هنا علي تحامل الدكتور خالد النمر علي مشروبات الطاقة، والحين أنت تعيد الكلام وتزيد الطين بلة؟ ويش فيكم كلكم نقمانين علي الباور درنك؟ الحمد لله ابو الفنان قال غير ماقلت واعترف انه عنده بلاوي أخري لمرضه من مدة بدءا بنظامه الغذائي. ألآن حصحص الحق و برّأ اللهُ مشروبات الطاقة مما قلتم. وطبعا كل ما زاد عن حده إنقلب إلي ضده، بما في ذالك مسشروبات الطاقة. هههههههه…..
qlq[ عدد التعليقات: 2772 ] نشر منذ 1 ساعة
الوجه يقول غير