” بالفيديو.. صديق الفنان سلطان العلي يؤكد: مشروب الطاقة سبب مرضه “.

أماني الغامدي(صدى):

قام عدد من أصدقاء الفنان الكويتي سلطان طارق العلي، بزيارته عقب نجاته من غيبوبة تعرض لها الأيام الماضية .

وظهر أحد أصدقاء ” العلي ” في فيديو معه أثناء تواجده في المستشفى،؛ حيث طمأن الجمهورعلى صحته، مؤكدًا أنه حذّر سلطان سابقًا من تناول مشروبات الطاقة التي كانت سببًا في وعكته الصحية، قائلًا: ” كم مرة قلتلك لا تشرب من هذا ” .

وفي السياق ذاته في وقت سابق أكد طارق العلي والد سلطان على أن مشروب الطاقة ليس وحده السبب: ” مشروب الطاقة لم يكن هو السبب الوحيد لتراجع صحته، إذ إن سلطان جسمه تعب في السابق بسبب نوعية طعامه، مع شربه الزائد لهذه المشروبات، فتعرض لما هو عليه الآن ” .

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