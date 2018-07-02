علامات تحذيرية على مضاعفات الحمل

متابعات(صدى):

الكشف المبكر للمشاكل الصحية يسهل التدخل الطبي في كثير من الحالات لمنع مضاعفات الحمل، لذلك عليك مراقبة التغيرات التي تحدث لجسمك منذ بداية رحلة الـ 9 أشهر. وإليك بعض العلامات التحذيرية التي ينبغي الإنصات لها جيداً خلال الثلثين الأول والثاني من الحمل:

الانقباضات: إذا كانت الانقباضات عادية لا يعتبر الأمر مقلقاً فهي جزء من الحمل، خاصة مع الاقتراب من موعد الولادة. لكن بعض هذه الانقباضات يكون مؤلماً، وليس عادياً. بصيغة أخرى، إذا كنت تشعرين بالانقباضات أكثر من 6 مرات في الساعة قد يكون ذلك علامة على ولادة مبكرة.

النزيف: الإفرازات البسيطة أثناء الحمل أمر طبيعي، لكن النزيف الغزير الذي يشبه نزيف الدورة الشهرية أو يزيد عنه قد يكون علامة خطر، وتنبغي مراجعة الطبيبة على الفور عند حدوثه.

كيس الماء: إذا شعرت بتدفق السائل الاميوني قبل موعد الولادة يعني ذلك علامة خطر تهدد حياة الجنين، أو تؤدي إلى ولادته قبل اكتمال النمو. ينبغي طلب الرعاية الطبية على الفور في هذه الحالة.

السكر: ارتفاع نسبة السكر بالدم أثناء الحمل علامة تتطلّب مراقبة مستوياته بالدم جيداً. هناك مضاعفات خطيرة قد تحدث إذا لم يتم ضبط مستوى السكر، وإذا حدث ارتفاع في نسبة السكر أكثر من الحدود عليك إبلاغ طبيبتك على الفور.

حركة الطفل: مع بلوغ الأسبوع الـ 28 يكون معظم الأطفال نشيطين إلى درجة تشعر بها الأمهات. لذلك، إذا لاحظت توقف حركة الطفل أو تباطؤها عليك إبلاغ الطبيبة على الفور فهناك تعليمات طبية عليك القيام بها في البيت على وجه السرعة قبل إجراء تدخل طبي.

الألم: الأوجاع جزء من رحلة الحمل، لكن ألم البطن الشديد علامة خطر تتطلب التماس العون الطبي من الطوارئ.