النيابة العامة: القيام بـ 3 أمور يعد جريمة غسل أموال

علي القحطاني (صدى):

كشفت النيابة العامة، عن 3 أفعال يعد القيام بها جريمة غسل أموال، يحاكم عليها مرتكبها.

والأفعال هي:

1- إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.

2- نقل أموال أو متحصلات، أو اكتسابها أو استخدامها او حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي غير مشروع أو غير نظامي.

3- إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.