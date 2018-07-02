القرني ناعيًا الشاعر علي بن نامش: ” رحمك الله يا ابا خالد “
نعى الداعية الإسلامي الدكتور ” عائض القرني ” ، اليوم الإثنين، الشاعر ” علي بن نامش ” ، الذى توفي أول أمس إثر حادث سير على طريق بيشه.
وغرد ” القرني ” ، على حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، قائلًا: ” رحم الله الشاعر علي بن نامش الشهري وأسكنه فسيح جناته، وأحسن عزاء أهله وذويه وكافة قبائل بني شهر ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30323 ] نشر منذ 3 ساعات
رحمةالله علية
مفروض إي شخص يموت في هذاك الخط الشين
الي يفتقد لأبسط وسائل السلامة
إي واحد يموت فيه
يكون ويقام العزاء عند بيت وزير النقل😡
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30088 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه