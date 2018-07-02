القرني ناعيًا الشاعر علي بن نامش: ” رحمك الله يا ابا خالد “

حمود العنزي(صدى):

نعى الداعية الإسلامي الدكتور ” عائض القرني ” ، اليوم الإثنين، الشاعر ” علي بن نامش ” ، الذى توفي أول أمس إثر حادث سير على طريق بيشه.

وغرد ” القرني ” ، على حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، قائلًا: ” رحم الله الشاعر علي بن نامش الشهري وأسكنه فسيح جناته، وأحسن عزاء أهله وذويه وكافة قبائل بني شهر ” .