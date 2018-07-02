جماهير الأهلي تعقد المفاوضات مع العجوز باريديس

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن مفاوضات الأهلي برئاسة ماجد النفيعي ، مع العجوز باريديس مهاجم كولو كولو، تعاني من التعقيدات ؛ بسبب الجماهير.

وكان جمهور الأهلي رفض التعاقد مع باريديس؛ نظرًا إلى بلوغه 37 عامًا، على ا لرعم من أنه هداف الدوري التشيلي، الموسم الماضي، حيث شارك مع الفريق في 16 مباراة، سجل فيها 15 هدفًا وصنع اثنين آخرين، وتبلغ قيمته السوقية 400 ألف يورو.

وكان المدير الفني للفريق، التشيلي بابلو غويدي طلب من إدارة النادي التعاقد مع المهاجم التشيلي إيستيبان باريديس لاعب كولوـ كولو، والذي سبق وأن أشرف عليه المدرب من قبل، ولكن كان للجماهير رأي أخر أدى إلى عرقلة الصفقة حتى الأن.

وفي سياق أخر كتب المهاجم التشيلي إستيبان باريديس تعليقًا على صورة في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، رسالة شكر للجميع، حيث أبدى نيته في الرحيل عن فريقه كولو-كولو.

وأكدت مصادر إن إدارة الأهلي تجد صعوبة في الموافقة على الصفقة بسبب عمر اللاعب، على الرغم من رغبة المدير الفني للأهلي.