توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للزكاة والدخل ونظام ” إيصال “

سعيد العجل(صدى):

وقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل ومؤسسة النقد العربي السعودي ممثلة بمنصة ” إيصال ” ، أحد أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي لفواتير الأعمال الالكترونية، مذكرة تفاهم بهدف تشجيع الشركات والهيئات الحكومية على تطبيق نظام فواتير الأعمال الإلكترونية من خلال منصة ” إيصال ” التي تقوم بإصدار وإدارة فواتير الأعمال (‪e-Invoicing)، حيث تهدف مذكرة التفاهم الى تعزيز الشفافية على فواتير الأعمال وكذلك الحدّ من حالات التهرّب الضريبي؛ وتعد هذه الشفافية متطلب أساسي عند سداد ضريبة القيمة المضافة. علاوة على ذلك، يمثل تجميع الفواتير وتبادلها وتخزينها بغرض إعداد الإقرارات الخاصة بضريبة القيمة المضافة إجراءً أساسيًا، يتطلب في كثير من الأحيان الكثير من الوقت والجهد والتكلفة، إلا أن تطبيق نظام ” إيصال ” للفوترة الإلكترونية يمكن الجهات والمؤسسات الحكومية والشركات التجارية من الالتزام بالمتطلبات النظامية للهيئة العامة للزكاة والدخل ورفع مستويات الشفافية بشكل ملحوظ مما يسهل تلك الإجراءات على مؤسسات القطاع العام والخاص.

وبحضور محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وقع المذكرة المهندس محمد الهديان مدير عام إدارة تقنية المعلومات بالهيئة، ومن جانب منصة ” إيصال ” وقعها الأستاذ زياد اليوسف، المدير العام لإدارة نظم المدفوعات بمؤسسة النقد العربي السعودي.

وأوضح الهديان أن هذه الشراكة الجديدة مع ” إيصال ” ستمكن الهيئة من الحصول على معلومات مفصلة عن معاملات الفواتير التي تجري داخل حدود المملكة العربية السعودية من خلال منصة ” إيصال ” الإلكترونية، ما يسهم في تعزيز الشفافية وزيادة فعالية عمليات التسوية، بالإضافة إلى الحدّ من الحاجة إلى الاعتماد على الفواتير الورقية الصادرة عن الشركات.

وأضاف الهديان، أن منصة ” إيصال ” أحد أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي ستتيح للهيئة العامة للزكاة والدخل أيضاً رصد الفواتير الإلكترونية التي تصدرها المنشآت المسجلة بضريبة القيمة المضافة لضمان تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة والحد من حالات التهرب الضريبي‪.

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من جهته، صرّح الأستاذ زياد اليوسف، المدير العام لإدارة نظم المدفوعات بمؤسسة النقد العربي السعودي وهي الجهة المشغلة لنظم المدفوعات الوطنية مدى وسداد وكذلك منصة إيصال، بأن منصّة ” إيصال ” تساهم في الحدّ من تكاليف ادارة المعاملات والفواتير، ورفع كفاءة العمل، وتعزيز بيئات العمل المؤسسي من خلال تبسيط إجراءات إصدار ومتابعة ودفع الفواتير بين الشركات. كما تهدف هذه المنصّة إلى تحسين عمليات التحصيل، وتوفير معلومات أكثر وضوحًا بشأن أوضاع الفواتير، إلى جانب زيادة فعالية عمليات التسوية، والحدّ من الحاجة إلى تحصيل النقود والفواتير الورقية الخاصة بالشركات والجهات الحكومية. كما أعرب ” اليوسف ” عن سعادته بهذا التعاون الجديد مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، واعتبار منصة ” إيصال ” إحدى الركائز الداعمة لتنفيذ رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي وتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي بالتحول نحو التعاملات المالية الرقمية.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أطلقت منصة ” إيصال ” في شهر مايو الماضي من أجل تسهيل آلية المدفوعات بين الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال المختلفة والموردين الذي يتعاملون مع هذه الجهات‪.