فيديو نادر.. الأمير عبدالله الفيصل يروي تفاصيل لقاء أبيه للمرة الأولى

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو قديم الأمير عبدالله الفيصل، وهو يروي كيف كان يتخيّل شكل أبيه الملك فيصل الذي غاب عنه لفترة طويلة في حرب توحيد الحجاز، عندما كان طفلًا.

وتحدث الأمير في الفيديو، عن لحظة لقاءه بأبيه وهو متأثر، قائلًا : كنت أتخيله غير كل الناس حاجة أكبر وأحلى.