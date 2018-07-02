فيديو نادر.. الأمير عبدالله الفيصل يروي تفاصيل لقاء أبيه للمرة الأولى
أظهر مقطع فيديو قديم الأمير عبدالله الفيصل، وهو يروي كيف كان يتخيّل شكل أبيه الملك فيصل الذي غاب عنه لفترة طويلة في حرب توحيد الحجاز، عندما كان طفلًا.
وتحدث الأمير في الفيديو، عن لحظة لقاءه بأبيه وهو متأثر، قائلًا : كنت أتخيله غير كل الناس حاجة أكبر وأحلى.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30323 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمةالله علية😘
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49724 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمة الله عليك وعلى ابوك ,, آمين ,,
,, فعلاً ابوك غير كل الناس ياامير عبد الله .. رحمكما الله ,,
فهد[ عدد التعليقات: 1086 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمة الله عليك
فيصل[ عدد التعليقات: 603 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يرحمه
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1148 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله يرحمك ويرحم أبوك،،
والله إن له نظرة الله يغفر له ويرحمه غير..