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فيديو نادر.. الأمير عبدالله الفيصل يروي تفاصيل لقاء أبيه للمرة الأولى

فيديو نادر.. الأمير عبدالله الفيصل يروي تفاصيل لقاء أبيه للمرة الأولى
عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو قديم الأمير عبدالله الفيصل، وهو يروي كيف كان يتخيّل شكل أبيه الملك فيصل الذي غاب عنه لفترة طويلة في حرب توحيد الحجاز، عندما كان طفلًا.

وتحدث الأمير في الفيديو، عن لحظة لقاءه بأبيه وهو متأثر، قائلًا : كنت أتخيله غير كل الناس حاجة أكبر وأحلى.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49724 ] نشر منذ 2 ساعتين

رحمة الله عليك وعلى ابوك ,, آمين ,,

,, فعلاً ابوك غير كل الناس ياامير عبد الله .. رحمكما الله ,,

[ عدد التعليقات: 1086 ] نشر منذ 2 ساعتين

رحمة الله عليك

[ عدد التعليقات: 603 ] نشر منذ 49 دقيقة

الله يرحمه

[ عدد التعليقات: 1148 ] نشر منذ 44 دقيقة

الله يرحمك ويرحم أبوك،،

والله إن له نظرة الله يغفر له ويرحمه غير..

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