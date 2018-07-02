بالفيديو.. أول ظهور لسلطان نجل الفنان طارق العلي بعد استيقاظه من الغيبوبة

أماني الغامدي(صدى):

وثقت والدة الفنان سلطان العلي نجل الفنان الكويتي طارق العلي، لحظة استيقاظ ابنها من الغيبوبة التي تعرّض لها، جراء تناوله وجبة طعام مع مشروب للطاقة .

وعلقت والدته ، “ حمدالله عالسلامة يمة.. شوفو سلطان مافيه شي.. حبيبي أمي إنت ” ، فيما ظهر سلطان وقد تجاوز مرحلة الخطر .

كما نشر طارق العلي بدوره، صورة لابنه عقب استيقاظه من الغيبوبة في المستشفى، ونشرها عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل، إذ أكد عبر “ سناب شات ” أن ابنه استيقظ، معلقاً ، “ الحمدلله والشكر لله سلطان طلع من العناية وحول إلى الجناح دور 8 جناح 11 غرفة 10 مستشفى الأميري ” .

وكان نجل الفنان طارق العلي تعرّض لوعكة صحية، استدعت نقله بالإسعاف إلى مستشفى “ الأميري ” في الكويت ، حيث رقد في غرفة العناية المركزة، قبل أن تتحسن حالته.

وبين طارق العلي، سبب دخول ابنه المستشفى، وقال: “ مشروب الطاقة لم يكن هو السبب الوحيد لتراجع صحته، إذ إن سلطان جسمه تعب في السابق بسبب نوعية طعامه، مع شربه الزائد لهذه المشروبات، فتعرض لما هو عليه الآن ” .