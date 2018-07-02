بالفيديو.. أول ظهور لسلطان نجل الفنان طارق العلي بعد استيقاظه من الغيبوبة
وثقت والدة الفنان سلطان العلي نجل الفنان الكويتي طارق العلي، لحظة استيقاظ ابنها من الغيبوبة التي تعرّض لها، جراء تناوله وجبة طعام مع مشروب للطاقة .
وعلقت والدته ، “ حمدالله عالسلامة يمة.. شوفو سلطان مافيه شي.. حبيبي أمي إنت ” ، فيما ظهر سلطان وقد تجاوز مرحلة الخطر .
كما نشر طارق العلي بدوره، صورة لابنه عقب استيقاظه من الغيبوبة في المستشفى، ونشرها عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل، إذ أكد عبر “ سناب شات ” أن ابنه استيقظ، معلقاً ، “ الحمدلله والشكر لله سلطان طلع من العناية وحول إلى الجناح دور 8 جناح 11 غرفة 10 مستشفى الأميري ” .
وكان نجل الفنان طارق العلي تعرّض لوعكة صحية، استدعت نقله بالإسعاف إلى مستشفى “ الأميري ” في الكويت ، حيث رقد في غرفة العناية المركزة، قبل أن تتحسن حالته.
وبين طارق العلي، سبب دخول ابنه المستشفى، وقال: “ مشروب الطاقة لم يكن هو السبب الوحيد لتراجع صحته، إذ إن سلطان جسمه تعب في السابق بسبب نوعية طعامه، مع شربه الزائد لهذه المشروبات، فتعرض لما هو عليه الآن ” .
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