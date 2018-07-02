موجة الغبار والأتربة تضرب المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

تعرضت المدينة المنورة، اليوم الإثنين، لموجة من الغبار المثيرة للأتربة، مع تشكيلة من السحب، وسط استعداد الجهات المعنية.

هذا وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أطلقت تنبيهًا على منطقة المدينة المنورة.

وأكدت ” الهيئة ” ، أن الأجواء ستشهد نشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، خاصة على الأجزاء الساحلية والطريق الساحلي.

وأشارت ” الهيئة ” ، إلى تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية على المنطقة.

والجدير بالذكر أن ” المدينة المنورة ” شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعًا ملحوظ في درجات الحرارة.