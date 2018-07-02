للمرة الأولى في المملكة.. إقامة معرض دولي للطيران بالرياض

علي القحطاني(صدى):

تستضيف الرياض لأول مرة معرضًا دوليًا للطيران، في الفترة مابين 12 إلى 14 مارس العام المقبل، على قاعدة نادي الطيران السعودي.

وفي هذا السياق أوضحت ديديه ميري المدير العام لـ شركة ” أدون إفنتس ” الفرنسية، اليوم الأثنين، أنها حصلت على حق تنظيم المعرض ، والذي يعد نوع للربط بين صناعة الطيران الأجنبية وصناعة الطيران في المملكة، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

وتابعت : ” أكثر من 200 شركة طيران أعربت عن اهتمامها الراسخ بالمشاركة في المعرض الجوي، و يشير نمو صناعة الطيران في المملكة إلى الحاجة إلى مثل هذا المعرض الدولي ” .

وأضافت : ” ستستقبل المملكة العربية السعودية ممثلي الطيران التجاري والمدني من جميع أنحاء العالم ” .

ولفتت إلى أن مساحة صالة العرض، التي يمكنها ضم أكثر من 100 طائرة، تبلغ 100 ألف متر مربع ستضم ثلاث قاعات عرض تستوعب أكثر من 700 جناح دولي، وسيقام المعرض على أرض مطار تمامة في الرياض.