نيمار: مرة اخرى أثبتنا علو كعبنا

عادل الحربي (صدى):

كشف نجم البرازيل نيمار دا سيلفا، اليوم الأثنين، أن الفريق كان يعلم أنه يجب الفوز بهدف واحد.

وأوضح ” نيمار ” عقب المبارة: ” نحن كنّا نعلم بأنه كان يجب علينا تسجيل هدف واحد فقط لتحقيق الفوز، لأن مدافعينا لن يسمحوا بدخول الأهداف علينا ” .

وتابع : ” من الصعب الحفاظ على برودة الأعصاب، وأنا دائما أعاني في المباريات ” .

واضاف : ” انا أهنئ الفريق بأكمله على الفوز، نحن تعلمنا أن نعاني والجميع يعرف بأن المباراة كانت مليئة بالصعاب ومرة اخرى أثبتنا علو كعبنا ” .

يجدر الإشارة إلى أن البرازيل نجحت في تخطي عقبة المكسيك، اليوم الأثنين، بهدفين نظيفين؛ لتضمن التأهل لدور ربع النهائي من المونديال.