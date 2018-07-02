لاند مارك: وظائف إدارية شاغرة بجدة وأبها

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت شركة مجموعة ” لاند مارك ” العربية لقطاع التجزئة، اليوم الإثنين، على توافر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع أحد المتاجر التابعة للمجموعة في كل من جدة، وأبها.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا اليوم الإثنين ومستمر حتى تاريخ 31 أغسطس القادم، مشيرة إلى أن الوظائف المتاحة تحت اسم ” مدير مجموعات المتاجر ” ، مروج مرئي متجر (جدة)، مدير منطقة- المنطقة الجنوبية (أبها).

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــا.