” تويتر ” تغلق حسابات قادة حماس وحزب الله اللبناني

بيروت(صدى):

أغلقت شركة ” تويتر ” حسابات لقادة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني ؛ على خلفية طلب مقدم من إسرائيل.

وأوضح الوزير الإسرائيلي جلعاد أردان، إنه قدم إلى شركة “ تويتر ” قائمة بأسماء 40 حسابًا لشخصيات مرتبطة بحركة “ حماس ” ، و ” حزب الله ” ، أغلقت الشركة 35 حسابًا منها حتى الأن.

ويجدر الإشارة إلى أن القائمة شملت كل من : إسماعيل هنية، خالد مشعل، عزت الرشق، حسام بدران، صلاح البردويل، فتحي حماد، فوزي برهوم، أسامه حمدان، سامي أبو زهري، طاهر النونو، روحي مشتهى، موسى أبو مرزوق، حسين أبوكويك، وحسابات للحركة بلغات مختلفة، وعن حسابات قادة حزب الله هي : نعيم قاسم، سلام الفحام، وحسابات للمنظمة بلغات مختلفة.