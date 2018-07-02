واشنطن: 50 شركة عالمية قررت تخفيض عملها في إيران

وكالات(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن هناك 50 شركة أعلنت نيتها تقليص علاقاتها التجارية مع إيران قبيل إعادة فرض العقوبات.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن هدف أمريكا هو الوصول بحجم واردات أكبر عدد ممكن من الدول من النفط الإيراني إلى صفر في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، قال كبير المستشارين السياسيين بالخارجية الأمريكية، إن حملة الضغط الأمريكية على إيران لا تتعلق بتغيير النظام ولكن تغيير سلوك قيادتها، مضيفًا أن الولايات المتحدة تعمل مع الأطراف المختلفة في سوق النفط لضمان استقرار السوق.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن حزمة العقوبات الأولى على إيران ستدخل حيز التنفيذ في 4 أغسطس المقبل، كما ستبدأ الحزمة الثانية من العقوبات على في نوفمبر المقبل وتستهدف قطاع النفط.