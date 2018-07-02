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بالفيديو.. أنباء عن القبض على مصمم الحوت الأزرق

بالفيديو.. أنباء عن القبض على مصمم الحوت الأزرق
وكالات(صدى):

ترددت أنباء اليوم الإثنين، عن القبض على مصمم لعبة الحوت الأزرق، الذي حصدت أرواح كثير من الأطفال الأبرياء.

وجاء ذلك بعد أن فوجئت مدينة الجبيل، الجمعة الماضية، بواقعة مروعة لانتحار طفل في الـ 12 من عمره شنقًا؛ بسبب لعبة ويدعى عبد الرحمن.

وتطلب لعبة الحوت الأزرق 50 مهمه ينفذها اللاعب مثل : رسم حوت أزرق ع اليد باستخدام أداة حادة.الاستيقاظ 4:20 فجراًوسماع موسيقى غريبة، عمل جروح طولية بالجسم، مشاهدة أفلام رعب وموسيقى معينه أخيراً الانتحار بالقفز من مبنى/بالطعن بسكين/شنقاً.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1512 ] نشر منذ 2 ساعتين

من يراهني …هذا الشخص ملبوس بعفريت من شياطين الجن وهو الذي أوحى له بتصميم هذه اللعبه بطريقه شيطانيه…

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

عبد الرحمن رحمة الله عليه شنق نفسه يوم الخميس في مدينة خميس مشيط (بسبب لعبة الحوت الأزرق)

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