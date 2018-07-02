بالفيديو.. أنباء عن القبض على مصمم الحوت الأزرق

وكالات(صدى):

ترددت أنباء اليوم الإثنين، عن القبض على مصمم لعبة الحوت الأزرق، الذي حصدت أرواح كثير من الأطفال الأبرياء.

وجاء ذلك بعد أن فوجئت مدينة الجبيل، الجمعة الماضية، بواقعة مروعة لانتحار طفل في الـ 12 من عمره شنقًا؛ بسبب لعبة ويدعى عبد الرحمن.

وتطلب لعبة الحوت الأزرق 50 مهمه ينفذها اللاعب مثل : رسم حوت أزرق ع اليد باستخدام أداة حادة.الاستيقاظ 4:20 فجراًوسماع موسيقى غريبة، عمل جروح طولية بالجسم، مشاهدة أفلام رعب وموسيقى معينه أخيراً الانتحار بالقفز من مبنى/بالطعن بسكين/شنقاً.