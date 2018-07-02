أديل: وظائف إدارية شاغرة للجنسين بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة الوطنية ” طيران أديل ” ، اليوم الإثنين، عن توافر وظائف إدارية لديها للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم و مستمر حتى 2 أغسطس القادم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” المحاسبة وحماية الإيرادات، مسؤول ومطور قاعدة البيانات، محلل نظم الدعم الوظيفي ” .

ولفتت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــا.