إتلاف 133 طنا من اللحوم الفاسدة وضبط شركة تزور مدة الصلاحية بالدمام

الرياض(صدى):

تمكنت بلدية شرق الدمام بالتعاون مع فرع وزارة التجارة والاستثمار في الشرقية، من ضبط مجموعة من المستودعات والثلاجات الغذائية التابعة لإحدى الشركات، التي تقوم بممارسة الغش التجاري وتزوير تاريخ صلاحية اللحوم المستوردة.

وأوضح رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم ين سعد الغامدي، أن البلدية ضبطت عمالة وافدة تابعة لإحدى الشركات تقوم بالغش التجاري والغذائي، من خلال تزوير تاريخ الصلاحية للحوم المستوردة وإعادة تعبأتها في حاويات مختلفة تمهيدا لتوزيعها، مشيراً الى أن مداهمة الموقع اسفرت عن ضبط عدد من المخالفات منها: سوء النظافة العامة، تداول المواد الغذائية بطريقه غير صحيحة، وعدم وجود حاوية للنفايات، إضافة إلى مخالفات عديدة تتعلق بشروط التعبئة والنقل والتخزين، لافتاً إلى ضبط أكثر من 133 طنا من اللحوم، التي كانت موزعة على شكل مصفوفة من الطبليات تحتوي على آلاف من الكراتين مختلفة الحجم من اللحوم.

وأكد أنه تم ضبط وحجز الكمية تمهيدا للإتلاف وجرى إغلاق الثلاجات واستدعاء المالك لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، مشددا على استمرار الجهود في مراقبة المنشآت الصحية وتطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين تحقيقا لسلامة الغذاء، مؤكدا أن الصحة العامة “خط أحمر ” ولن يتم التهاون مع المخالفين، وسيتم تطبيق أقصى العقوبات بحقهم، مؤكدا استمرار الجولات الميدانية على جميع المنشآت الصحية بهدف تصحيح أوضاعها والتأكد من التزامها باشتراطات السلامة المطلوبة.

ودعا الغامدي الجميع لضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز 940 أو عبر قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.