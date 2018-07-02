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من بينهم الجابر وإدواردو..عبد الله بن مساعد يكشف عن أفضل 10 لاعبين هلالين

من بينهم الجابر وإدواردو..عبد الله بن مساعد يكشف عن أفضل 10 لاعبين هلالين
نواف السالم(صدى):

كشف الأمير عبد الله بن مساعد رئيس نادي الهلال السابق ، اليوم الأثنين، عن 10 لاعبين هم الأفضل في تاريخ نادي الهلال من وجهة نظره.

وقال ” بن مساعد ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الـ 10 الأفضل في تاريخ الأزرق هم: ريفيلينو ويوسف الثنيان وسامي الجابر ومحمد الدعيع وصالح النعيمة وميرل رادوي وتياغو نيفيز وكريستيان ويلهامسون وكارلوس إدواردو ونجيب الإمام ” .

وتابع : ” أما السعوديين فقط فلا أستطيع فالإختيار صعب جدًا ( بدون ترتيب) نواف و الشلهوب و المصيبيح و ياسر و سعد مبارك و الغشيان و ح الحبشي ناجي و مبارك عبدالكريم و غيرهم كثير ( خميس و البيشي و عزيز و التيماوي ووووو ( لم أشمل الجيل الحالي ” .

واستكمل : ” بالتأكيد الإختيار صعب جدًا من السعوديين : خالد الغانم رحمه الله من أعظم المواهب في تاريخ نادي الهلال ، سلطان ، عبادي ، سمير ، التخيفي ، المهنا و غيرهم ” .

وتابع : ” نسيت لاعبين مهمين مثل منصور البشير ( أخي الحبيب و صديقي ) و أحمد الدوخي و خالد الدايل ٢- في رأيي أكثر المراكز إنتاجًا و تميزًا مركز الوسط ثم الجناح الأيمن ( ناجي ، منصور ، الثنيان ، الغشيان ) ” .

واختتم سلسلة تغريداته : ” التعقيب بعد الأخير : لا أدري كيف نسيت أحد اللاعبين المفضلين لدي : عبدالله فودة ، و كذلك النيفاوي ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 379 ] نشر منذ 3 ساعات

عزالله انك صدقت .. ووفقت بكلامك ..

[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 3 ساعات

يامحسن الصكوت وبس ……!!!!!!!!!
طيب ومن كان أسواء رئيـس …….؟؟؟؟؟؟؟؟

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