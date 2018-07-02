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قصيدة أميرة العباس




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 49724 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب طيب ,,

,,وانت ويش موقعك من هاالبيت ……………..؟

,, هل قصدك تلفتين النظر لعيونك اللي تقل مبقطهن نمل …………هذا هو السؤال ……..؟

[ عدد التعليقات: 49724 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب طيب ,,

,,وانت ويش موقعك من هاالبيت ……………..؟

,, هل قصدك تلفتين النظر لعيونك اللي تقل مبقطهن نمل …………هذا هو السؤال ……..؟

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