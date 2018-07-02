قصيدة أميرة العباس

الإثنين 2
يوليو
طيب طيب ,,
,,وانت ويش موقعك من هاالبيت ……………..؟
,, هل قصدك تلفتين النظر لعيونك اللي تقل مبقطهن نمل …………هذا هو السؤال ……..؟
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49724 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب طيب ,,
,,وانت ويش موقعك من هاالبيت ……………..؟
,, هل قصدك تلفتين النظر لعيونك اللي تقل مبقطهن نمل …………هذا هو السؤال ……..؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49724 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب طيب ,,
,,وانت ويش موقعك من هاالبيت ……………..؟
,, هل قصدك تلفتين النظر لعيونك اللي تقل مبقطهن نمل …………هذا هو السؤال ……..؟