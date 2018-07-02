بالفيديو.. لحظات استهداف التحالف للآليات وأسلحة حوثية

فهمي محمد(صدى):

بثَّ المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، مقطع فيديو للأسلحة التي ضبطها التحالف والقوات اليمنية من مليشيا الحوثي الإيرانية.

ووثَّق الفيديو، الأسلحة الإيرانية الصنع والتي تثبت انتهاك إيران للقرار الأممي بشأن اليمن، بالإضافة إلى عرضه صوراً لطائرات من دون طيار إيرانية الصنع استخدمتها الميليشيا، وضبطتها القوات اليمنية والتحالف.

كما عرض ” المالكي ” فيديو يوثق لحظات استهداف شاحنة تحمل صواريخ من نوع ” بدر ” ، و مقطعاً آخر لاستهداف عربة نقل أسلحة في محور ميدي، بالإضافة إلى فيديو لاستهداف زورق من نوع ” شارك ” كان يهدد أمن الملاحة.

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