” البيئة ” : آلية جديدة لتسهيل إجراءات الحصول على الموافقة البيئية لمشاريع الدواجن

محمد السعران(صدى):

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة عن أن الوزارة ستعلن قريباً عن إجراءات جديدة لتسهيل إجراءات الحصول على الموافقة البيئية لمشاريع الدواجن، ومراجعة أسعار تأجير الأراضي؛ لتشجيع الاستثمار في قطاع صناعة الدواجن، ورفع نسبة الإنتاج من 42 % إلى 60 % بحلول 2020.

وأشار المهندس العيادة إلى أن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة وخلال الاجتماع مع منتجي الدواجن في ورشة عمل ” تطوير صناعة الدواجن وزيادة الإنتاج المحلي ” التي عقدت بمقر الوزارة مؤخراً؛ أكد على ضرورة تسهيل إجراءات الموافقة البيئية وتقليل فترة إصدارها إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 182 بتاريخ 13/5/1437هـ، القاضي بتشجيع الاستثمار في صناعة الدواجن وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وذلك بتعاون جميع قطاعات الوزارة مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومجلس الجمعيات التعاونية، والقطاع الخاص.

وبين العيادة أن الإدارات المختصة ستقوم بإعداد دليل الضوابط ومعايير الموافقة البيئية لمشاريع الدواجن، ووضع نموذج عام بإقرار المستثمر بالموافقة على هذه الضوابط، إضافة إلى إعادة دراسة أسعار تأجير الأراضي بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة ورؤية المملكة 2030 وتشجيع الاستثمار في قطاع صناعة الدواجن، والعمل على نظام ” النافذة الواحدة ” الذي يهدف إلى سرعة إجراء الموافقات البيئية للمستثمر، والتوقيع على الإقرار البيئي، والرد على الشكاوى سواء كانت من القطاع العام أو الخاص.