القبض على شخص بحوزته كميات كبيرة من الخمور بالخرج
نجحت دوريات الأمن بمحافظة الخرج في القبض على شخص بحوزته كمية كبيرة من الخمور المستوردة، حيث أنه حاول الفرار ولكن تم ملاحقته والقبض عليه.
ويشار إلى أنه تم تسليمه للجهات المختصة لإستكمال الإجراءات اللازمة.
السؤال[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
السؤال كيف دخلت الكراتين هذي من المنفذ الحدودي يعني فيه خيانه في احد المنافذ ولا مادخلت الكميه الكبيره هذي
احمد الحازمي[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 4 ساعات
اكيد هذا موزع بس منهو عمه اللي يدخلها البلد
qlq[ عدد التعليقات: 2772 ] نشر منذ 1 ساعة
العيد فرحة