القبض على شخص بحوزته كميات كبيرة من الخمور بالخرج

عادل الحربي(صدى):

نجحت دوريات الأمن بمحافظة الخرج في القبض على شخص بحوزته كمية كبيرة من الخمور المستوردة، حيث أنه حاول الفرار ولكن تم ملاحقته والقبض عليه.

ويشار إلى أنه تم تسليمه للجهات المختصة لإستكمال الإجراءات اللازمة.