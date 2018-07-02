راموس يوجه رسالة للجماهير..ويعترف: كان موسم مظلم

طلال الغامدي(صدى):

وجه الإسباني سيرجيو راموس، اليوم الأثنين، رسالة إلى الجماهير عقب انتهاء الموسم الكروي بخروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم على يد روسيا أمس.

وقال راموس عبر حسابه الرسمي على ” انستغرام ” : ” اليوم ينتهي موسمنا ومثل أي شخص آخر يجب أن أُقيّم ما حدث فيه، لا تعتقدوا أننا لا نقوم بتحليل الأمور أو أننا لسنا على علم بأخطائنا ونجاحاتنا، نحن نعيش كل شيء بأمل وبمسؤولية كبيرة ” .

وأضاف : ” في ريال مدريد كان موسم مُظلم، هذا صحيح ولكن مع وجود ضوء كبير، المسابقات المحلية خنقتنا ولكن الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي كان بمثابة إنجاز تاريخي ” .

وعن استقالة زين الدين زيدان من تدريب الملكي قال : ” كان وداع زيدان حلوى مُرّة ولكن الكل لديه الحرية في اتخاذ قراراته، إمتنان لا نهائي لمدربنا ” .

وعلى جانب أخر قال : ” ثم جاء دور المنتخب، كان تحدٍ هائل ومُثير واجهناه بكل طاقة، عندما لم نبدأ الظهور بعد حدث شيء لم نتوقعه (يقصد إقالة لوبيتيغي)، لن أُقيّم القرارات لكن عدم الإستقرار لن يكون صديقاً جيد ” .

وتابع : ” مع ذلك حافظنا على التماسك وقوة المجموعة، لكن الحقيقة هي أننا انتقلنا من وضع أكثر إلى أقل قوة، ورغم أن الكثيرين يعتقدون أنه بإمكاننا فعل المزيد إلا أننا لم نكن نعرف كيف نفعل المزيد. ” .

واستكمل : ” تقبّل جميع التعليقات والانتقادات لكن دعونا لا ننسى أن الفوز يكاد يكون مجرد مصادفة، لأن الخسارة هي خسارة الجميع وفريق واحد فقط من سيتمكن من تحقيق المجد، هذه هي الصعوبة الأكبر التي ترفع من قيمة الإنتصارات وتحولها إلى أسطورة ” .

ووجه رسالة لأندريس إنييستا الذي اعتزل اللعب دوليا أمس ، قائلًا : ” بعد أن قُلت ذلك أتذكر صديق عاش معي المغامرات والمآسي وجعلنا نشعر بما لم نتخيله أبداً، إنييستا لقد كان من دواعي سروري السير معك، أتمنى لو كنت قد حصلت على ذكرى أجمل لوداعك ” .

واختتم حديثه : ” إذا كنت تريد التفكير في الفشل فأنت حُر في القيام بذلك، نحن نفضّل أن نؤمن بأنها فرصة جديدة للبكاء ثم التعلم والنهوض والنمو ومواصلة الكفاح، سنفعل ذلك، هذا أمر مؤكد ” .