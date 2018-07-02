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بالفيديو.. ” ترامب ” يقبل عروس في ليلة زفافها

بالفيديو.. ” ترامب ” يقبل عروس في ليلة زفافها
واشنطن(صدى):

اقتحم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حفل زفاف في فندقه في نيو جيرسي، خلال عطلته، وقام بتقبيل العروس على خدها.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة اقتحام ” ترامب ” العرس والمباركة للعروس على طريقته الخاصة وسط تصفيق وصيحات من الحضور.

وكان الرئيس الأمريكي في طريقه إلى غرفته بالفندق عندما علم بوجود عروسين بالقاعة في منتجع ترامب للجولف في نيوجيرسي.

وقرر ” ترامب ” مشاركة العروسين حفلهما، وسط صيحات وتصفيق حار من الحضور، ليبارك للعروسين ويلتقط معهما الصور ومن ثم غادر القاعة.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9425 ] نشر منذ 3 ساعات

ترامب ماش ماش😣قلت من يوم ترآس انه ريس حريم😈😁

[ عدد التعليقات: 654 ] نشر منذ 3 ساعات

لأنه فاز بأصوات النساء ياجنوبية😁يرد الجميل😂😂

[ عدد التعليقات: 49724 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههههههههههههههه ,,

,, اصهب الهب .. صاحب حركات صبيانيه مع النسوان ,,

[ عدد التعليقات: 4498 ] نشر منذ 2 ساعتين

يهب ياوجهه
رايح علشان القبله

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