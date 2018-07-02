بالفيديو.. ” ترامب ” يقبل عروس في ليلة زفافها
اقتحم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حفل زفاف في فندقه في نيو جيرسي، خلال عطلته، وقام بتقبيل العروس على خدها.
وأظهر مقطع فيديو، لحظة اقتحام ” ترامب ” العرس والمباركة للعروس على طريقته الخاصة وسط تصفيق وصيحات من الحضور.
وكان الرئيس الأمريكي في طريقه إلى غرفته بالفندق عندما علم بوجود عروسين بالقاعة في منتجع ترامب للجولف في نيوجيرسي.
وقرر ” ترامب ” مشاركة العروسين حفلهما، وسط صيحات وتصفيق حار من الحضور، ليبارك للعروسين ويلتقط معهما الصور ومن ثم غادر القاعة.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30088 ] نشر منذ 4 ساعات
الله لا يبارك فيك الى بركه نافره
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9425 ] نشر منذ 3 ساعات
ترامب ماش ماش😣قلت من يوم ترآس انه ريس حريم😈😁
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 654 ] نشر منذ 3 ساعات
لأنه فاز بأصوات النساء ياجنوبية😁يرد الجميل😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49724 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههه ,,
,, اصهب الهب .. صاحب حركات صبيانيه مع النسوان ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9425 ] نشر منذ 3 ساعات
😁😁وهو االظاهر متيم بهن☺😂
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4498 ] نشر منذ 2 ساعتين
يهب ياوجهه
رايح علشان القبله