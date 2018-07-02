بالفيديو.. مقلب محرج لفتاة من حبيبها

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، مقطع فيديو لشاب يضع حبيبته في موقف محرج للغاية.

وظهرت الفتاة في الفيديو وهي تجلس بالمقعد الخلفي لسيارة ممسكة بكعكة على قدميها وتتفحص هاتفها فاستغل حبيبها انشغالها وتوقف بشكل مفاجئ لترتطم رأسها بالكعكة التي أفسدت شعرهها ووجهها بالكامل.