عشريني يقتل آخر طعنا ويسلم نفسه في حفر الباطن

نايف السالم(صدى):

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة حفر الباطن، حادث قتل عشريني بعد طعنه من آخر في نفس عمره، وتسليم الجاني نفسه للشرطة.

وصرًّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، بأن شرطة محافظة حفر الباطن تبلغت، فجر أمس، من مواطن عشريني برفقة أخيه الأكبر معترفًا بقيامه بقتل آخر.

وأضاف ” الرقيطي ” أن الشاب اعترف أنه سدّد عدة طعنات للمجني عليه إثر خلال نشب بينهما، قتل على إثرها، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على الجاني بعد الاسترشاد على جثة القتيل.

وباشرت الجهات الأمنية، إجراءات الضبط الجنائي للحادثة ونقل جثمان القتيل إلى المستشفى لاستكمال الفحوص من الطب الشرعي، وذلك تمهيدًا لإحالة المتهم وأوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة .