جاجوار تستثمر 18 مليار دولار في 3 سنوات بالسيارات الكهربائية

وكالات(صدى):

السيارات الديزل في طريقها للنهاية, كما أن هناك حظر مرتقب على السيارات البنزين وفي نفس الوقت هناك زيادة في مبيعات السيارات في جاجوار لاندروفر الشركة الأكبر في صناعة السيارات في بريطانيا . وكالعادة فالحديث عن مستقبل أفضل يرتبط بالاستثمارات وفي هذه الحالة نتحدث عن 18 مليار دولار ستقوم جاجوار لاندروفر باستثمارها خلال 3 سنوات قادمة لتقديم منتجات جديدة وتكنولوجيا متطورة.

والآن قائمة الشركة من السيارات الكهربائية صغيرة, وتعتبر أول سياراتها الكهربائية عالية الانتاج هي I-Pace والتي تنتظر بدء التسليمات في الفترة الحالية ويبدو أن الحجوزات وصلت الي 20 ألف نسخة لشركة وايمو وحدها . ولم تكتف جاجوار لاندروفر بتوفير فريق لها في بطولة الفورمولا E الكهربائية ، ولكنها ستوفر سلسلة من السيارات الخاصة بالطرق بباقات سباقية ستتمثل في موديلات I-Pace eTrophy.

وستواصل الشركة جهودها في مجال السيارات الكهربائية وتستخدم جزء كبير من هذه الاستثمارات في مجال السيارات الكهربائية دون تحديد اسماء لسيارات معينة .