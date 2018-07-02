أمير الحدود الشمالية يوجه بإنشاء بلديات فرعية شرق وغرب مدينة عرعر وبلدية نسائية

الحدود الشمالية(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين المنطقة المهندس شمام بن سعيدان الشمري .

واطلع سموه على خطط ومشروعات أمانة المنطقة المستقبلية لتطوير وتنمية العمل البلدي والخدمي .

ووجه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز, بإنشاء بلديات فرعية في شرق وغرب مدينة عرعر, بالإضافة إلى إنشاء بلدية نسائية, كما وجه سموه بإعادة تشكيل رؤساء البلديات في المنطقة وذلك لتطوير العمل في المحافظات ورفع مستوى الخدمات البلدية, وتقديم الخدمات البلدية لكل المواطنين بالشكل اللائق ورفع مستوى التخطيط الحضري وفق المعايير القياسية ووفق الاحتياجات.

‏من جانبه أعرب الشمري , عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة الحدود الشمالية وما استمع إليه من توجيهات، مقدماً شكره وامتنانه لسموه على ما يوليه من دعم ومتابعة للمشروعات البلدية في المنطقة .