بالفيديو.. طفل كفيف يتعامل باحترافية مع الأجهزة الذكية بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

ضرب طفلًا يبلغ 12 عامًا من العمر، مثلًا في الإرادة القوية بعدما تمكن من إتقان التعامل مع الأجهزة الذكية رغم فقدانه البصر.

وقال الطفل الذي يدعى مازن وهو من منطقة القصيم، إنه يستطيع عمل ” فورمات ” للجوالات، ونقل البيانات من جهاز إلى آخر، وأشياء أخرى، مضيفًا أنه يعمل نفس الأشياء في أجهزة الكومبيوتر إضافة إلى عمل نسخة للأجهزة وتركيب نظام وهمي مع النسخة.

ودخل مازن إلى عالم الأجهزة الذكية عبر قارئ الشاشة، مؤكدًا أنه يستفيد من هذا الأمر ماديًا عندما يطلب منه أقاربه وأصدقائه إصلاح هواتفهم أو أجهزة الكومبيوتر.

وأشار إلى أنه يطمح أن يصبح أكثر تخصصًا في هذا المجال عندما يلتحق بالجامعة.