بعد دهسه شابا في روسيا.. لاعب المغرب مهدد بالسجن 5 سنوات

نواف السالم(صدى):

يبدو أن لاعب المنتخب المغربي أمين حارث يقع في ورط كبيرة؛ على خلفية قيامه بدهش أحد الأشخاص في روسيا، عندما كان يشارك مع المنتخب في المونديال.

وينتظر ” حارث ” عقوبة بالسجن 5 سنوات؛ حيث تنص المادة 172 من مدونة السير على أن ” كل سائق ثبت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب بعدم تبصره أو عدم احتياطه او عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة، في قتل غير عمدي، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 7500 درهم إلى 30 ألفا ” .

وللخروج من هذا المأزق على لاعب شالك الألماني أن يصل إلى اتفاق تصالحي مع عائلة الراحل تتنازل بمقتضاه عن حقها في المتابعة القضائية.

كما يجب على اللاعب إثبات أنه لم يكن تحت تأثير الكحول ساعة وقوع الحادث وأنه كان يسير بسرعة عادية، حيث ستقتصر العقوبة عندئذ على الغرامة والحبس موقوف التنفيذ.

وكان اللاعب المغربي الدولي أمين حارث، تسبب في حادث ” مميت ” ؛ عقب خروج منتخب بلاده من مونديال روسيا في مقاطعة جيلز؛ وراح ضحيته شاب يبلغ 28 عامَا.

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